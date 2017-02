gv-paxis Februar: Investitionsbarometer und Special Essklasse Junior

„Frischer Wind“ steht beispielsweise über dem Bericht zur. Er zeigt die aktuellen Veränderungen bei den Kanälen auf, über die Milch und Milchprodukte zu den Großverbrauchern gelangen. Welche Investitionen sich die GV-Profis für dieses Jahr vorgenommen haben, zeigt im Vorfeld der Internorga im März derder Hamburg Messe auf.Wie sich Brotzeit und Zeitgeist vereinen, ist im Bericht über das neue„Drive Volkswagen Group Forum“ nachzulesen. Der Bonner Business-Caterer L&D wagt damit den Schritt in die öffentliche Gastronomie der Hauptstadt.Im Special“ Essklasse Junior“ verrät beispielsweisewie eine Ernährung in Kita und Schulen auch ganz ohne tierische Produkte gelingen kann. Dazu liefert das Special ein Best-Practice-Beispiel aus einer der meistbesuchten Schulmensen Niedersachsens.Darüber hinaus bietet die aktuelle gv-praxis unter anderem einen Fachbeitrag über. In der Rubrikgeht es unter anderem um neue. Dergehört in dieser Ausgabe. Auf den stellvertretenden kaufmännischen Direktor der LWL-Kliniken Münster, der sich schon vor vielen Weg auf den nachhaltigen Weg gemacht hat, hört jetzt auch die Berliner Politik.Hier das komplette Inhaltsverzeichnis zum Downloaden PDF Für Abonnenten von gv-praxis gibt es die Ausgabe wieder in drei Versionen zum All-inclusive-Preis. Neben der Druckausgabe haben Sie digitalen Zugriff auf das komplette Heft – sowohl fürs iPad, als auch als ePaper für PC/Laptop und alle Tablet-Systeme ohne iOS. Komfortables Extra: In Sekundenschnelle kann die gesamte Ausgabe nach Schlagworten durchsucht werden. Dazu sind alle Internetadressen im Heft direkt verlinkt und aufrufbar.Wer kein Abonnent ist und sich trotzdem für die aktuelle Ausgabe von gv-praxis interessiert, kann bei unserem Leserservice unter aboservice@cafe-future.net ein Einzelexemplar bestellen.04.02.2017, SI - Redaktion gv-praxis

