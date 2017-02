Transgourmet: Seminarprogramm 2017

Gesetzliche Vorgaben

Ernährung und Produkt-Einmaleins

Trainings und praktische Anwenderschulungen

Wirtschaftlichkeit

Persönlichkeitsentwicklung

Gesetzliche Neuregelungen, Lebensmittelhygiene, Brandschutz, der neue Dienstplan – Mitarbeiter im Verpflegungsmanagement müssen täglich administrative und organisatorische Aufgabestellungen bewältigen und sich stets auf den neuesten Stand halten. Getreu dem Credo „Herausforderungen am besten gemeinsam meistern“ hält der Großhändler ein umfassendes Angebot an Seminaren und Workshops für Kunden bereit. Die Schulungsteilnehmer haben Gelegenheit, Neues zu erfahren, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, durch aktives Mitmachen zu lernen, Kontakte zu knüpfen oder Rückfragen auf direktem Wege zu klären. Das Programm mit Seminaren und Workshops für 2017 umfasst 30 Seminarthemen. Zur besseren Orientierung sind die Themen in fünf Kategorien zusammengefasst:Infos unter http:// www.transgourmet.de/web/service/seminare/veranstaltungskalender.xhtml Hier findet sich alles Wissenswerte rund um die Termine, Standorte und die Anmeldung zu den Seminarveranstaltungen. Die Seminare kosten ab 75 € netto pro Teilnehmer, Inhouse-Schulungen ab 750 € netto. Zusätzlich können Sie sich bei Anfragen oder für die Anmeldung anTransgourmet Deutschland via Mail an nationaleseminare@transgourmet.de wenden.06.02.2017, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis

