Hörstke: 3.Wissensforum in Dortmund

Die Teilnehmer sollen hilfreiches Wissen für ihren Arbeitsalltag bekommen, Networking und persönliche Gespräche inklusive. MKN interpretiert mexikanisches Street Food modern und lässt eine Start-Up Gründerin zu Wort kommen. Sie beantwortet die Frage, worauf es ankommt, wenn man ganz neu in der Gastronomie durchstarten möchte. Meiko präsentiert die neuesten Entwicklungen der Spültechnik und fragt „Was habe ich als Nutzer davon?“. Ein Experte von Cool Compact erklärt, was moderne Schnellkühler alles bieten und worin der Unterschied zu früheren Kühlmethoden besteht. Unter dem Motto „Wer chillt, hat zukünftig mehr Erfolg“.Das Seminar findet am 16. Februar 2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der WIHOGA Dortmund, Am Rombergpark 38, statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen unter www.hoerstke.de oder per Telefon unter 02302 1677.04.02.2017, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis