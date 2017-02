Frankfurt: FPS Catering kooperiert mit Sternekoch Klaus Erfort

Um organisatorisch und geschmacklich einzigartige Events zu realisieren, arbeitet FPS Catering Hand in Hand mit dem Sternekoch: Im ersten Schritt entwickelt Klaus Erfort einen individuell auf den Charakter der Veranstaltung zugeschnittenen Menüvorschlag. Auf dieser Basis erfolgt dann die weitere Eventplanung und Eventkoordination über FPS Catering in präziser Abstimmung mit dem Sternekoch und seinem Team.Erfort zählt zu den besten Köchen der Welt: Bereits seit 2008 ist er mit 3 Michelin-Sternen und mit 19,5 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet. Des Weiteren zeichnen ihn 5 Feinschmecker-Punkte und 5 Löffel im Schlemmer Atlas aus sowie die Prämierung als 'Koch des Jahres' und für das 'Menü des Jahres'. Als selbständiger Gastronom führt er seit 2002 das 'Gästehaus Klaus Erfort' in Saarbrücken.Auf eine intensive Zusammenarbeit freuen sich beide Partner. Erfort ist glücklich, mit FPS Catering einen Partner gefunden zu haben, der langjähre Erfahrung mit der Planung und Durchführung von Events hat: „Ich kann mich ganz auf meine Leidenschaft, die Kreation von Geschmackserlebnissen, konzentrieren, stelle die Menüfolge zusammen und FPS Catering kümmert sich um die gesamte Planung rund um den Event mit Eventlocation, Service und der gesamten Logistik. Besser geht es nicht!“.Auch Markus Spengler, geschäftsführender Gesellschafter von FPS Catering ist stolz auf die Kooperation: „Klaus Erfort kreiert perfekt auf die Veranstaltung abgestimmte Gaumenfreuden und neuartige Kompositionen. Unsere Kunden und deren Gäste dürfen sich ab sofort auf noch einzigartigere Events mit einmaligen Geschmackserlebnissen freuen!“Das Portfolio des Traditionsunternehmens FPS Catering aus Frankfurt am Main umfasst die Bereiche Event Catering, Messe Catering, Business Catering, Betriebsgastronomien, maßgeschneiderte Gastronomiekonzepte für Kindertagesstätten und Schulen sowie individuelle Konzepte für private Feierlichkeiten. Durch die Verwendung von Bio-Produkten und die damit gewährleistete Qualität in Bezug auf Nährstoffe und Frische, garantiert FPS Catering seinen Kunden gesundes Essen aus biologisch angebauten Zutaten.01.02.2017, BS - Redaktion food-service

