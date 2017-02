MUTmanagement: Christine Possler im Führungs-Duo

MUTmanagement GmbH, Beratungs- und Trainingsunternehmen mit Sitz in Dresden und Paderborn, startet schwungvoll mit einer personellen Veränderung ins neue Jahr: Christine Possler steigt neben Julia Thombansen als geschäftsführende Gesellschafterin ein. Firmengründerin Ulla Thombansen begleitet das Duo als Senior Consultant.

Die Diplom-Oecotrophologin Christine Possler ist seit 1989 als freiberufliche „MUTpartnerin“ an Bord. Das Team entwickelt und gestaltet mit seinen Kunden operative Spitzenleistung in Servicekultur und -praxis, und das in allen Facetten der professionellen Gastronomie und Freizeitindustrie. Ihre Wurzeln hat die 2014 gegründete MUTmanagementGmbH im Zusammenschluss mit MUT Marketing Ulla Thombansen, womit die Diplom-Volkswirtin 1988 in Paderborn nach vorheriger freiberuflicher Arbeit als Trainerin gestartet ist. Ab 2000 verlagerte sich der Schwerpunkt auf MUT management Ulla Thombansen, was dem erweiterten Portfolio samt Führungskräfteentwicklung sowie Qualitäts-, Projekt-, Service- und Interimsmanagement Rechnung trug. Die Diplom-Oecotrophologin CJulia Thombansen, Magister im Schwerpunkt Unternehmenskommunikation, wirkt seit Beginn ihrer Ausbildung mit und ist seit 2014 geschäftsführende Gesellschafterin der GmbH. www.mutmanagement.de

02.02.2017, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis

