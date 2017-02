Hilcona: StÃ¤rkt Veggie-GeschÃ¤ft durch Frostag-Ãœbernahme

Hilcona: Stärkt Veggie-Geschäft durch Frostag-Übernahme

Frostag werde rückwirkend zum 1. Januar in den Konzernverbund des Frische-Convenience-Spezialisten konsolidiert und als eigenständiges Unternehmen weitergeführt, alle Mitarbeiter sowie das bewährte Management würden übernommen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.Die zur Schweizer Bell-Gruppe gehörige Hilcona AG hat im Bereich Pasta und Tofu seit Jahren bereits eng mit Frostag zusammengearbeitet und hielt bereits einen 10-%-Anteil an dem Unternehmen, das für einen Jahresumsatz von gut 10 Mio. CHF steht. 2016 wurde mit der gemeinsamen Produktion von Tofu aus Schweizer Bio-Sojabohnen begonnen.02.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

