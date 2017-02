Back Factory: 2016 leicht im Plus

Kalte und warme Bakery-Snacks, Kaffee und Getränke repräsentierten entsprechend 95,5 % der Gesamterlöse (83,3 Mio. € netto).60 der zum Jahresstart rd. 100 Standorte werden von Franchise-Partnern betrieben. Das Betriebenetz wurde in den letzten Jahren entsprechend der Neupositionierung als 'Snack-Profi' einem Make-over unterzogen, im letzten Jahr wurden sechs Standorte umgebaut. Den aktuellen, deutlich gastronomischer geprägten Look repräsentiert exemplarisch der letzten November eröffnete Flagship-Store in Stuttgart.Für 2017 ist laut Back Factory-Geschäftsführer Peter Gabler die Eröffnung von vier neuen Stores fest eingeplant, drei weitere Standorte sind in Arbeit. Jetzt und in Zukunft liegt der Schwerpunkt auf Shop-Größen von mindestens 200 qm. Derzeit beläuft sich der Brutto-Durchschnittsumsatz pro Unit auf 985.000 €.Das 2002 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg eine 100-%ige Tochter der Großbäckerei Harry Brot.Mehr über Back-Faktory und weitere spannende backgastronomische Konzepte in unserem Special in der Februar-Ausgabe der food-service.01.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

