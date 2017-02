frischli: Neue Rezeptreihe 'Leckere Lieblingsgerichte'

Die neue Broschüre begrüßt den Frühling mit innovativen Spargelgerichten à la frischli – darunter Kreationen wie Risotto-Kräuter-Bällchen mit Spargel, Sauce Hollandaise und Schinken, Spaghetti mit Spargel, Chili-Garnelen und Zitronen-Sahne-Sauce oder Lasagne mit Spargel, Spinat und gekochtem Schinken.Als fruchtig-süßen Menüabschluss empfiehlt frischli beispielsweise Grießpudding mit Rhabarber-Kompott und Cashewkernen oder Johannisbeer-Panna-Cotta mit Johannisbeersauce und Johannisbeeren.Zusätzlich liefert ein Beileger die passenden Rezeptideen für spezielle Anlässe wie Ostern, Pfingsten und Muttertag.Der Rezeptbroschüre 'Leckere Lieblingsgerichte für den Frühling' inklusive Beileger gibt es zum kostenlosen Download auf der frischli-Website oder in gedruckter Form auf Bestellung an frischli@zweiblick.com Speziell für Großverbraucher und Profi-Köche bietet frischli ein breites Produktportfolio von Milch über Desserts bis zu Sahnesaucen an, das die Bedürfnisse dieser Zielgruppe in puncto Hygiene und praktischem Handling in der Großküche optimal erfüllt.01.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

