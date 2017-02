Palux: Zeitversetzt produzieren â€“ erfolgreich arbeiten

Palux: Zeitversetzt produzieren ÔÇô erfolgreich arbeiten

Zeitversetzte Produktion

Herdlinie der Extraklasse

Auftauen und Vitalisieren mit dem Men├╝ Master

In Kochshows live am Messestand erleben die Besucher, wie sie mit hochwertiger Technik, nutzerfreundlichen Ger├Ąten sowie dem n├Âtigen Know-how perfekte Ergebnisse und wirtschaftlichen Erfolg erzielen.Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept der zeitversetzten Produktion. ÔÇ×Unser L├Âsungsansatz, mit dem wir permanentem Stress und mangelhaften Arbeitsbedingungen von K├Âchen entgegenwirken, basiert auf einer K├╝che mit Konzept und passender TechnikÔÇť, sagt Hardy Zolper, Vertriebsleiter National, Palux AG.In f├╝nf Schritten ÔÇô Vorbereiten, Kochen, K├╝hlen, Lagern und Vitalisieren ÔÇô k├Ânnen K├Âche so unabh├Ąngig vom Tagesgesch├Ąft einzelne Speisenkomponenten oder ganze Men├╝s vorproduzieren und profitieren gleich mehrfach: Sie arbeiten wirtschaftlich und erh├Âhen ihre Produktivit├Ąt, optimieren ihre K├╝chenorganisation und nutzen Personalressourcen besser. Wird das Vakuumier-┬şSystem GreenVAC verwendet, lassen sich zubereitete Speisenkomponenten l├Ąnger auf hohem Qualit├Ątsniveau lagern.Um diese effizienten Produktionsmethoden in Gastronomie und Hotellerie zu etablieren, bietet Palux sein komplettes System-┬şKnow-┬şhow in Beratung, Planung, Konzeption, eigener Fertigung sowie Realisierung an und betreut die K├╝chen-┬şCrew in der Umsetzung.Im Zentrum des Messestandes steht die hochwertige Herdanlage Palux Ma├«tre, die mit ihrer Leistung, individuell gestalteten Funktionen und ansprechendem Design gehobene Anspr├╝che erf├╝llt. In modularer Systembauweise gefertigt und mit unterschiedlichen thermischen Elementen kombiniert, erlaubt die Herdlinie ma├čgeschneiderte K├╝chenl├Âsungen der Extraklasse. Ihre massive, nahtlose Bauweise stellt optimale Hygiene und Arbeitsergonomie f├╝r Spitzenleistungen in der K├╝che sicher.Speziell f├╝r die Gemeinschaftsgastronomie hat der Gro├čk├╝chenhersteller den Palux Men├╝ Master mit seinen acht leistungsstarken Modellen entwickelt. Das kompakte Hei├čluftauftau-┬ş und Regenerationsger├Ąt ist einfach zu bedienen, taut tiefgek├╝hlte Gerichte perfekt auf und erw├Ąrmt Portionsschalen servierfertig ÔÇô schnell und effizient, aber dennoch schonend.Internorga: Halle A4/Stand 40815.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

