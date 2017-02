Aramark: Powerfood aus der Hot Pot Bar

Heiße Brühe ist gerade der Hit in den Trendmetropolen weltweit. Jedes Land hat eine spezielle Brühe im Repertoire seiner traditionellen Rezepte. Sei es die vietnamesische Pho Bo mit vielen frischen Kräutern, die New Yorker Bone Broth, die als gesunder Snack auch 'to go' am Straßenverkaufsstand mitgenommen wird, oder bei uns eine würzige Rinderkraftbrühe.„Brühen sind unglaublich vielseitig, durch verschiedenste Zutaten kann man ihnen immer wieder neue Geschmacksrichtungen geben, ganz nach persönlichem Gusto. Hier greift Aramark das Trendthema 'Customizing' auf“, sagt Ulrike Mößner, Ökotrophologin bei Aramark. Mit Rindfleisch- oder Hühnchen-Einlage bekommt die Brühe eine extra Portion Eiweiß, Nudeln, Klößchen oder Reis liefern sattmachende Kohlenhydrate. Toppings wie frische Kräuter, Würzöl oder geriebener Parmesan setzen aromatische Akzente.Nach diesem Prinzip hat Catering-Dienstleister Aramark seine Hot Pot Bar zum Selbstkombinieren aufgebaut. Zur Auswahl stehen immer zwei hausgemachte Brühen, eine Fleischvariante vom Rinderbug oder Suppenhuhn und als vegetarische Alternative eine Brühe aus Wurzelgemüse. Dazu haben die Gäste die Wahl zwischen zwei Eiweiß-Zutaten und diversen Toppings. Die 'Funky Funghi' bietet beispielsweise hausgemachte Tortelloni mit Pilzfüllung oder 'Lotta Ricotta' zarte Ricotta-Spinatknödel und Gemüse zum persönlichen Verfeinern an.01.02.2017, MW - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 01.02.2017: