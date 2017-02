Veggie-World: Dieses Jahr auch im Rhein-Main-Gebiet

Interesse für pflanzliche Lebensmittel nimmt zu

Die 23. Veggie-World, die größte und älteste Messe für vegetarisch-vegan lebende Menschen, findet in diesem Jahr an sechs Standorten in Deutschland statt, darunter auch im Rhein-Main-Gebiet. Von Gourmet-Rohkost und bunten Smoothies bis hin zu Fleischalternativen und tierleidfreier Mode sowie Kosmetik können die Besucher vieles entdecken. Außerdem können sie die Leckereien vor Ort verköstigen und ihr Feedback geben.Die Zahl der Verbraucher von pflanzlichen Lebensmitteln wachse weiter, so Sebastian Joy, VEBU-Geschäftsführer. Auf der Veggie-World könnten sich die Besucher davon überzeugen, dass es praktisch kein Produkt nicht auch in einer veganen Variante gibt.Auf der VeggieWorld treffen sich jährlich Verbraucher von vegetarischen und veganen Produkten um sich auszutauschen und neue Trends und Produkte kennenzulernen.

03.02.2017

