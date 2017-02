Carroux Caffee: Neues Espressodesign für den Espresso

Das neue Design der Espresso-Verpackung stellt das Firmenlogo in den Vordergrund. Außerdem wurde der Text auf der Rückseite durch Piktogramme überschaubarer gestaltet.Die Aspekte Qualität und Genuss sollen durch das Design noch einmal unterstrichen werden, so Ulrich Carroux, Gründer und Geschäftsführer von Carroux Caffee. Peter Schmidt, Managing Director von PSBZ, betont außerdem, dass man eine Verbindung aus traditionellem Design und modernem, minimalistischem Design möglich machen wolle.Carroux Caffee mit Sitz in Hamburg bietet seit 18 Jahren Kaffee für Privat- und Großkunden an. Weitere Informationen unter:VK03.02.2017

Weitere Produktnews Food vom 03.02.2017: