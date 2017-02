Frankfurt: Feinschmecker-Lob für Mon amie Maxi

Das der Februar-Ausgabe des Feinschmecker-Magazins beigefügte Booklet listet insgesamt 270 Adressen auf. Als einziges Frankfurter Restaurant schaffte es Mon amie Maxi in die Favoriten-Riege (Kategorie Französisch), in der Berlin gleich viermal vertreten ist, darunter das Mani (Orientalisch), Lode & Stijn (Skandinavisch), Cinco by Paco Pérez (Spanisch) und Serrano (Südamerikanisch).Das Kompliment der Redaktion gilt der geglückten Umsetzung der Brasserie-Philosophie ("authentischer sind selbst die Pariser Brasserien nicht") samt opulenter Austern- und Seafood-Bar und insbesondere auch der Karte, die Klassiker der herzhaften Brasserieküche versammelt wie escargots, foie gras, tête de veau, boudin noir oder auch hierulande selten zu findende Spezialitäten wie os à moelle (gratiniertes Knochenmark).Die Würdigung traf just zum Zeitpunkt des abgeschlossenen Makeovers der im Sommer 2012 an der Bockenheimer Landstraße eröffneten Brasserie ein. Aus dem ursprünglich im klassischen Pariser Bistro-Design angelegten Mon amie Maxi wurde – mit Christian Mooks Worten – ein feudales Refugium im royalen Maison-de-Campagne-Stil. Thonet-Stühle und rote Lederbänke wichen pompösen Kronleuchtern, üppigen Blumenarrangements und anheimelnden Aubusson-Teppichen. Das gesamte Setting kommt nun wesentlich intimer daher. Für "burleske Behaglichkeit" (Mook) sorgen großzügige Raumteiler, schwere Vorhänge und eine völlig neu inszenierte Farb- und Licht-Architektur.Mit Adressen wie M Steakhouse, Ivory Club oder Zenzakan spielte die Mook Group 2015 geschätzte Umsätze von 14 Mio. € netto ein. Ein Projekt im Werden ist das Restaurant hoch oben im neuen Henninger Turm in Frankfurt-Sachsenhausen. Der Wohnturm sieht seiner Fertigstellung entgegen.02.02.2017, MW - Redaktion food-service

