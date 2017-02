Hase + Co: Service steht an erster Stelle

Das Unternehmen versteht sich als Partner für alle Gewerke aus einer Hand – ganz gleich, ob es um Gemeinschaftsverpflegungen, Bars, Bäckereien und Konditoreien, Fleischereien, Cafés, Restaurants, Imbisse oder Systemgastronomien geht. Das Unternehmen ist seit mehr als 90 Jahren für Kunden aus dem Bereich Gastronomie und Hotellerie tätig. In den letzten Jahrzehnten wurden rund 7.500 verschiedene Objekte geplant und mit Geräten, Möbeln und Kleinteilen ausgestattet.Ob es um die Beratung und Planung von Gastroobjekten geht oder um den Hygiene-Express, um die Neudenker-Akademie (das firmeneigene Trainingscenter), den umfangreichen Mietservice (Besteck, Glas, Porzellan, Mobiliar, Küchentechnik von groß bis klein), die moderne Kaffee-Systemberatung oder den eigenen HASE +CO Online-Shop mit über 2.000 verschiedenen Produkten – der Kunde steht stets im Mittelpunkt. Zusätzlich gibt es einen 24 Stunden Kundendienst, der in Notgeratenen auch an Wochenenden und Feiertagen fachkundig zur Seite steht.12.02.2017, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis