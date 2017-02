L & D: Alaska-Seafood-Aktionswoche

Unter dem Motto „Wild in der Herkunft – natürlich im Geschmack“ wolle man die Gäste für den nachhaltigen Wildfisch-genuss begeistern.Gesundheit, Tierwohl, Natur- und Umweltschutz seien in den Unternehmensleitlinien von L & D fest verankert. Da in Alaska alles reguliert sei, passe die Aktionswoche gut zur eigenen Philosophie, unterstreicht Geschäftsführer Jürgen Preuß. Neben Wilslachs kommen während der Aktion auch Kliesche und Kabeljau auf die Teller. Außerdem findet ein Facebook-Gewinnspiel für alle Besucher statt.Das Alaska Seafood Marketing Institute mit Sitz in Juneau im US-Bundesstaat Alaska vertritt Alaskas Fischereiindustrie weltweit mit Fokus auf den Schutz und Erhalt der wilden Fischbestände.VK03.02.2017

Weitere Branchennews vom 03.02.2017: