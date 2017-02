A'verdis: Beratungsangebot auf der Messe Biofach

Auf der diesjährigen Biofach, der weltgrößten Fachmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg (Halle 7 Stand 7-167), präsentiert sich das Team von A’verdis vom 15. bis 18. Februar und informiert und berät Fachbesucher zum Bio-Außer-Haus-Markt.





Neben der klassischen Außer-Haus-Verpflegung würden auch Konzepte wie Streetfood oder Foodtrucks verstärkt auf Bio-Lebensmittel setzen. Sowohl Bio-Restaurants als auch kleinere Bio-Läden oder -Bistros bieten die Möglichkeit, sich am Markt zu behaupten. „Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung entwickeln sich in Deutschland und Europa immer mehr zum Wachstumstreiber für den Biomarkt“, so Rainer Roehl, geschäftsführender Gesellschafter von A’verdis.



A’verdis, mit Sitz in Münster berät viele Betriebe rund um ein nachhaltiges Verpflegungsangebot.





VK10.02.2017

Weitere Branchennews vom 10.02.2017: