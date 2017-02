Unilever Food Solutions: Streetfood-Kreation mit Bouillon-Würzmischung

Beispielsweise lassen sich nach Angaben des Unternehmens mit der pflanzlichen Gemüse Kraftbouillon Streetfood-Gerichte wie Quinoa-Salat mit Ofengemüse oder Linsen-Falafel in einer Pita-Tasche aufpeppen.Erhältlich ist die "Gemüse Kraftbouillon" in drei und die "Klare Fleischsuppe" in vier Größen. Weitere Informationen unter:VK06.02.2017