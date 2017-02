Baden-Württemberg: Infoveranstaltung zu Bio-Produkten für Caterer

Bio-Mentor und GV-Betriebsleiter Berthold Kohm sowie Tamara Heidenreich, Kontrollstellenleitung bei der ABCERT in Esslingen leiten die Veranstaltung. Die Teilnehmer erhalten während der Veranstaltung Tipps und Antworten zu diversen Fragen rund um die Einführung von Bio-Produkten in Kitas oder Schulen. Zusätzlich gibt es einen Rundgang durch die Mensa der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.Die Veranstaltung ist Teil des bundesweiten Projektes „Bio kann jeder“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung bis spätestens dem 25. Februar 2017 erforderlich. Weitere Informationen unter:VK10.02.2017

