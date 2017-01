Brexit: Jamie Oliver schlieÃŸt sechs Italian-Filialen

Brexit: Jamie Oliver schließt sechs Italian-Filialen

Auch wenn derzeit noch nicht viel von zu Folgen des Votums zu spĂŒren scheint und die Medien sich ebenfalls anderen Themen zugewandt haben – das britische Pfund ist bereits stark gefallen. Dadurch wurden importierte Zutaten teurer, was etwas zu einer Knappheit des geschmacklich fragwĂŒrdigen, aber auf der Insel hochbeliebten Marmite oder den geschrumpften Gipfeln der Toblerone fĂŒhrte. Davon betroffen sind dann wohl auch die italienischen Zutaten in Jamie’s Italian, wo das Olivenöl Basis eines jeden Gerichtes sein dĂŒrfte. 120 Mitarbeiter werden durch die Schließung der Restaurants in Aberdeen, Cheltenham, Exeter, Ludgate, Richmond und Tunbridge Wells betroffen sein, die Oliver allerdings nach Möglichkeit an anderen Stellen in seinem Imperium unterbringen will.Grund fĂŒr die geplanten Schließungen seien neben den teureren Zutaten aber auch höhere Kosten fĂŒr die Ausbildung der Mitarbeiter und ein RĂŒckgang der Kundenzahlen, sagte Blagden. So werden nur Restaurants behalten, in denen wöchentlich mehr als 3.000 Teller geschickt werden. Von Jamie’s Italian sind das in UK immerhin nach der Schließung der genannten sechs weitere 36, ebenfalls 36 HĂ€user der Italien-Marke gibt es außerhalb Englands, die in naher Zukunft um 22 erweitert werden sollen. Eines davon wird im Sommer in DĂŒsseldorf eröffnen. In England selbst sind fĂŒr 2017 zwei neue Jamie’s Italien angekĂŒndigt.09.01.2017, DD - Redaktion food-service

