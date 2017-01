Remagen: Übernahme durch W. Weil & Sohn gestoppt

„Bei uns im Unternehmen war mit dieser geänderten Lage ein schnelles Umdenken und Handeln gefragt. Für mich stand und steht die Verantwortung für das Unternehmen und vor allem natürlich für unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt aller Überlegungen“ so Frank Remagen. “Wir werden als reines Familienunternehmen weitergeführt, verstärkt durch meine Töchter, Nina und Nane Remagen, die mit sofortiger Wirkung in den Gesellschafterkreis aufgenommen werden. Der Firma Weil bleiben wir partnerschaftlich verbunden“, erklärte der Unternehmer in einer offiziellen Verlautbarung vom gestrigen Sonntag.Frank Remagen und die gesamte Geschäftsführung (Nina und Nane Remagen sowie Bernd Johnen) stünden als verlässlicher Garant für die Fortführung des Traditionsunternehmens, das seit 40 Jahren am Standort in Hürth sein zu Hause hat, heißt es weiter. Ein Höchstmaß an Kontinuität sei also für die Mitarbeiter und Kunden des Unternehmens gegeben. Das Umsatzvolumen der Remagen-Gruppe wird von externen Quellen auf rd. 60 Mio. € beziffert.09.01.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis