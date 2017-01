Düsseldorf: MASH und Café du Sommelier eröffnen im Andreas-Quartier

Vom Restaurant zum Erlebnis

So öffnen im ehemaligen Amts- und Landgericht an der Mühlenstraße mit seinen von Säulen umgebenem Portal ihre Pforten über zwei Etagen das Modern American Steak House, kurz MASH genannt, und das eigens für Düsseldorf konzipierte 'Café du Sommelier'.„Das neuentstehende Andreas-Quartier mitten im Herzen von Düsseldorf ist für uns einer der spektakulärsten Orte der Stadt. Und weil Düsseldorf nicht nur dieses offene, internationale Lifestyle-Flair ausstrahlt, sondern das ehemalige Amts- und Landgericht der Mühlenstraße eine lange Geschichte hat, kam für uns kein anderer Standort in Frage“, sagt Jesper Boelskifte, „außerdem ist es das Quartier, in dem der Künstler Daniel Spoerri seine legendären Eat Art Dinner inszenierte, in seinem bekannten Bohème-Lokal.“ Der 45 Jahre alte, mehrfach ausgezeichnete Sommelier, hat vor 20 Jahren sein erstes Restaurant in Kopenhagen eröffnet.Inzwischen betreibt das Unternehmen 'Copenhagen Concepts' bereits zwölf Restaurants in Kopenhagen und Umgebung, in Odense, Aarhus, London und Hamburg mit über 600 Mitarbeitern. Das stärkste Konzept der Gruppe, das MASH, bietet nur bestes Fleisch und beste Weine: „Wir verstehen uns als Premium-Steakhouse mit stilvollen Ambiente und höchsten Ansprüchen an Qualität und Service“, erklärt Boelskifte.Dänische Dry-Age-Steaks, Rindfleisch aus Australien, Uruguay und Deutschland, Nebraska-Beef und auch feinste japanische Kobe- und Wagyu-Steaks werden zum Angebot gehören – präsentiert in der Kühlung hinter Glas. Spektakulär soll auch das Wein-Angebot aus der ganzen Welt ausgestellt werden, ebenfalls hinter Glas. „Wir lieben es zu zeigen, was wir können“, betont Boelskifte.Das neuentwickelte Konzept 'Café du Sommelier' mit seinem Wintergarten, Palmen, Olivenbäumen und Marmorboden, lädt zu Frühstück, Mittag- und Abendessen ein. Hier sollen sich Geschäftsleute, Künstler und Kunst-Kenner begegnen. „Wir bieten französische Kochkunst, eine eigene Bäckerei und Wohlfühl-Ambiente aus Eichenhölzern, Kaffeehausstühlen und Kunst“, verspricht Boelskifte.200 Arbeitsplätze sollen am Rhein entstehen. „In der Altstadt entwerfen wir unsere Flagships und Düsseldorf wird das Gateway, um unsere nordischen Konzepte in Europa zu etablieren“, erklärt Mikkel Glahn von Copenhagen Concepts. „Von hier aus sind Eröffnungen unter anderem in München, Frankfurt und Island geplant.“Aus drei entscheidenden Ingredienzien besteht das Erfolgsrezept von Jesper Boelskifte, Erik Gemal und Mikkel Glahn, den drei Gesichtern hinter Copenhagen Concepts und den drei Marken MASH, Le Sommelier und Umami: Die Rohstoffe: nur das beste Fleisch und der beste Wein. Der Rahmen: der Standort, die Stadt, ihre Geschichte, ihre Kultur müssen perfekt zu den Restaurants und der Innenarchitektur passen. Die Details: Jede Kleinigkeit zählt und ist wichtig, diese Fokussierung ist u.a. auch der Schlüssel zum Erfolg.Das bekannteste Konzept MASH entstand 2009 in Kopenhagen und wurde dort umgehend zu einem großen Erfolg. Man versteht sich als die Antithese zu den Trends der dänischen Restaurantszene, der Molekulargastronomie und der neuen nordischen Küche: ein Premium Steakhouse mit internationalem, stilvollem Ambiente und höchsten Ansprüchen an Qualität und Service. Das 2012 eröffnete MASH im Londoner Trendstadtteil Soho wurde als 'Restaurant des Jahres' mit dem Londoner Lifestyle Award 2013 ausgezeichnet.Neben den MASH-Restaurants in Kopenhagen und Umgebung, Odense, Aarhus, London und Hamburg zählen die Premiumrestaurants Le Sommelier und Umami zu Copenhagen Concepts. Rainer Wengenroth, der das Team in Düsseldorf als strategischer Berater vor Ort unterstützt, ist bekannt durch Konzepte wie Macht der Nacht, die Malkasten Gastronomie, Monkeys Island und Dr. Thompson`s. Er wird die Eröffnungskampagne in Düsseldorf begleiten.Mit Jamie Olivers Italo-Konzept Jamie's Italian wird im Andreas-Quartier ein weiterer hochkarätiger Gastro-Import seine Deutschland-Premiere feiern ( mehr... ). Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2017 angekündigt.05.01.2017, BS - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 05.01.2017: