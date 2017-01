Biofach 2017: Erlebniswelt Gastronomie für Akteure im AHM

Die Biofach veranstaltet in Kooperation mit Bioland die 'Erlebniswelt Gastronomie' als zentrales Event für den fachlichen Austausch über Bio im Außer-Haus-Markt vom 15. bis zum 18. Februar 2017 in Nürnberg. Mit Experten werden Themen wie bio-zertifizierte Eventgastronomie, Bio-Snacking Angebote für den Außer-Haus-Markt, Markttrends, Bio in der Hotellerie und vieles mehr diskutiert.Darüber hinaus erwarten die Messebesucher auch Showkochen und Führungen zu gastronomierelevanten Ausstellern auf der Messe. Die Besucher können außerdem die neuesten Bio-Produkte für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung entdecken. Neu ist eine tägliche Bioland-Kochshow mit regionalen Bioland-Erzeugern und Verarbeitern zu den Themen Bioland-Kartoffel, Ganztierverarbeitung und Bioland-Milchprodukte in der Profiküche.„Immer mehr qualitätsbewusste Köche und Verpflegungsverantwortliche schätzen biologisch erzeugte Produkte. Bioland bietet auf der Biofach geballte Kompetenz für alle Ansprechpartner aus dem Außer-Haus-Markt. Neben dem Bioland Gastronomie-Beratungsteam stehen 131 Bioland-Partner aus Herstellung und Handel als Biofach-Aussteller für Fragen zur Verfügung“, so Sonja Grundnig, Leiterin Außer-Haus-Markt bei Bioland und Organisatorin der Erlebniswelt.05.01.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis