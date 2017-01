food-service 01/17: Ausblick-Umfrage, Hohoffs 800°, Stars 2016/17

Zum Jahreswechsel liefern wieder rd. 70 Profi-Gastronomen mit ihren Erwartungen fürs eigene Unternehmen und die Parameter der Branchen-Performance insgesamt ein Stimmungsbild für 2017. Mehr als zwei Drittel aller Befragten – sie repräsentieren alles in allem mehr als 7.000 gastronomische Outlets – gehen in diesem Jahr von leicht bis deutlich wachsenden Umsätzen aus.Ganz großes Kino erwartet die Gäste des jüngsten, letzten August auf denkmalgeschütztem Industrie-Areal in Hagen eröffneten Hohoffs 800°. Die Nummer 3 der Premium-Steakhaus-Marke von Gastronom Michael Hohoff – Untertitel: The Golden Cage – trumpft nicht nur mit erstklassigen Steaks, sondern auch mit spektakulärem Styling auf, Pate stand das New York der 1920er Jahre.Wie jedes Jahr im Januar heißt es wieder: Bühne frei für die Produkt-Highlights und aktuellen Newcomer der Branchen-Vorstufe! Gemeinsam mit unserem Schwesterblatt gv-praxis präsentieren wir mit den Stars 2016/17 einmal mehr intelligente, inspirierende, umsatzfördernde Lösungen in Sachen F&B und Technik.Nicht wenige interessierte Augen dürften auf den Ende 2015 gestarteten Hamburger Pilot-Standort des Mono-Produkt-Konzepts gerichtet sein: Mitstrebt Dirk Block, Spross der Block-Dynastie in Hamburg, nach Aufwertung eines Imbiss-Klassikers mit Image-Defiziten - Hähnchen vom Grill.Die neueste Folge unserer lockeren Serie in Sachen moderner Brau-Gastronomie führt uns nach Bremen-Walle auf das Gelände der einstigen Union Brauerei, wo heute nach jahrzehntelanger Pause wieder gebraut wird. Die: eine glückliche Verbindung von Tradition und Zukunft, von Handwerksbrauerei und Gastronomie, Konsum, Genuss und Erbauung (Führungen & Seminare).Synergien und Lerneffekte auf beiden Seiten: In Heilbronn entstand eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen derund der dortigen. Davon profitieren die Studierenden des Studiengangs Hotel- und Restaurantmanagement ebenso wie Mangold-Geschäftsführerin Nelly Roth.Statt auf fertiges Essen setzt eine wachsende Zahl von Anbietern auf: kuratierte, exakt bemessene Zutaten-Pakete samt Rezepturen, bevorzugt mit Paketdiensten nach Hause geliefert. Noch bleibt abzuwarten, ob die Alternative zu Pizza & Co. auf Bestellung, zum Fertiggericht aus dem LEH oder gar zum Restaurantbesuch taugt, die häusliche Kochhürde nachhaltig zu senken.Um Potenziale und kritische Punkte derdreht sich unser nächster Beitrag zum Thema Digitalisierung in der Gastronomie. Auf unserer Design-Seite stellen wir diesmal diein der neuen Hamburgervor. Zum Apéro haben wirgebeten, den frisch gewählten Präsidenten des Dehoga-Bundesverbandes, Berlin.Dies und noch mehr Lesestoff auf insgesamt 70 Seiten!Hier das komplette Inhaltsverzeichnis als PDF Für Abonnenten von food-service gibt es die Ausgabe wieder in drei Versionen zum All-inclusive-Preis. Neben der Druckausgabe haben Sie digitalen Zugriff auf das komplette Heft – sowohl fürs iPad, als auch als ePaper für PC/Laptop und alle Tablet-Systeme ohne iOS. Komfortables Extra: In Sekundenschnelle kann die gesamte Ausgabe nach Schlagworten durchsucht werden.Und natürlich sind alle Internetadressen im Heft per Klick direkt verlinkt und aufrufbar.Wer kein Abonnent ist und sich trotzdem für die aktuelle Ausgabe von food-service interessiert, kann bei unserem Leserservice per Email an aboservice@cafe-future.net ein Einzelexemplar bestellen – kostenlos.04.01.2017, MW - Redaktion food-service