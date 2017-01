Januarheft gv-praxis: Bilanz 2016 / Ausblick - Fokus Bio / Öko

Personalbeschaffung und -entwicklung waren die zentralen Managementthemen des letzten Jahres. 67 Prozent unserer Leser waren geschäftlich/beruflich mit 2016 zufrieden. Spannend: 41 Prozent der Befragten verfügen bereits über eine vegane Menülinie. Tendenz steigend.Wie die Arbeitsplätze 4.0 samt korrespondierender Gastronomie und Küche aussehen könnten, zeigt das Beispiel der modernisierten Ludwigsburger Fabrikhalle Urban Harbor. In Europas erster digitaler Küche werden aktuell pro Tag 2.600 Essen produziert.Das Mindener Unternehmen Wago Kontakttechnik bringt in seinem Communication Center bringt seine Kunden und Mitarbeiter zusammen. Das neue Restaurant spielt als Herzstück auch im Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle. Im Vorfeld wurden die mehr als 2.000 Beschäftigten am Stammsitz gefragt: „Würden Sie für eine bessere Qualität einen höheren Preis für Ihr Essen akzeptieren?“ Ein große Teil signalisierte, für ein besseres Mittagsangebot zwischen 50 Cent und einem Euro mehr ausgeben zu wollen.Wie sehen innovative Hauskonzepte zur Verbesserung der Verpflegungsqualität aus? Wie lassen sich Senioren sinnvoll in das Tagesgeschehen integrieren? Wir stellen drei Einrichtungen vor, die für ihre Aktivitäten rund um den „emotionalen Genussfaktor“ ausgezeichnet wurden.Von der Reduktion der Fleischmengen bis zu einem festen Mindestanteil heimischer Zutaten – immer mehr GV-Verantwortliche entwickeln ganzheitliche Konzepte, die das Öko-Profil ihrer Küchen schärfen. Vier Beispiele aus der Praxis.Er ist der "Stern-Gastronom" - Jochen Moosmann. Jetzt geht der Leiter der Gastronomie der Daimler AG in den Vorruhestand. Zuvor hatte er einen wichtigen Change-Prozess abgeschlossen.Hier das komplette Inhaltsverzeichnis zum Downloaden: PDF Für Abonnenten von gv-praxis gibt es die Ausgabe wieder in drei Versionen zum All-inclusive-Preis. Neben der Druckausgabe haben Sie digitalen Zugriff auf das komplette Heft – sowohl fürs iPad, als auch als ePaper für PC/Laptop und alle Tablet-Systeme ohne iOS. Komfortables Extra: In Sekundenschnelle kann die gesamte Ausgabe nach Schlagworten durchsucht werden.Und natürlich sind alle Internetadressen im Heft direkt verlinkt und aufrufbar.Wer kein Abonnent ist und sich trotzdem für die aktuelle Ausgabe von gv-praxis interessiert, kann bei unserem Leserservice unter aboservice@cafe-future.net ein Einzelexemplar bestellen.03.01.2017, Smi - Redaktion gv-praxis

