Apetito: erstes Fördermitglied der Initiative Tierwohl

„Wir sind der Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg dauerhaft nur durch die gleichzeitige Übernahme von Verantwortung für Mensch, Natur und Umwelt möglich ist. Für uns als Familienunternehmen bedeutet das, aktiv Verantwortung zu übernehmen für eine bessere Ernährung. Da ist die Unterstützung der Initiative Tierwohl eine konsequente Ergänzung unseres Nachhaltigkeitsengagements“, sagt Guido Hildebrandt, Vorstandssprecher der Apetito AG. „Wir freuen uns, dass wir den ersten Förderpartner für unser Branchenbündnis gewinnen konnten“, sagt Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl.„Die Fördermitgliedschaft richtet sich an Unternehmen aus Branchen, die sich unseren Zielen verbunden fühlen, aber aufgrund der Struktur der Initiative Tierwohl bislang keinen Beitrag leisten konnten. Sie bietet uns die Möglichkeit, die Initiative auf eine noch breitere Basis zu stellen.“Interessierte können sich an die Geschäftsstelle der Initiative Tierwohl in Bonn wenden: +49 (0) 228 35068-0 bzw. info@initiative-tierwohl.de28.12.2016, Smi - Redaktion gv-praxis