Dr. Oetker Professional: Croissants im Midi- und Miniformat

Füllungen werden überwiegend nach eigenen Rezepturen hergestellt

Die gefüllten Croissants Royal werden wahlweise durch eine aromatische Erdbeer- oder Aprikosen-Fruchtfüllung mit hohem Fruchtanteil von 60 Prozent, einer zarten, gekochten Vanille-Creme oder einer zartschmelzenden Nuss-Nougat-Füllung veredelt. Die TK-Produkte gibt es in der Midi-Ausführung und einer fertig gebackenen Mini-Variante. Zusätzlich führt Dr. Oetker Professional ein ungefülltes Croissant in der praktischen Zwischengröße von 65 g ein.Wolf Butter Back setzt für seine Produkte nach eigenen Angaben ausschließlich hochwertige Rohstoffe und Zutaten ein. Dank der Markenbutter entwickeln die Plunder- und Blätterteiggebäcke einen vollmundigen, fein buttrigen Geschmack. Die süßen und pikanten Füllungen werden vorwiegend nach eigenen Rezepturen hergestellt. Die Teige ruhen bis zu acht Stunden, damit sich nicht nur das Volumen, sondern auch der Geschmack voll entfalten kann. Dadurch bleiben die fertigen Produkte nach dem Aufbacken länger frisch. Nach dem Formen durchlaufen die Teiglinge zunächst den Gärprozess und werden erst danach gefrostet. So können sie direkt nach der Entnahme im Dampfgarer oder Ladenbackofen gelingsicher gebacken und bei Bedarf jederzeit schnell nachproduziert werden.04.01.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis