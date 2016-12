OpenTable: Gäste wählen die 50 besten Restaurants

OpenTable, der Anbieter von Online-Restaurant-Reservierungen, veröffentlicht das dritte Jahr in Folge die Top-50-Liste der besten Restaurants – gekürt von OpenTable Nutzern.



Die diesjährigen Top 50 stehen ganz im Zeichen der Internationalen Küchen: Mehr als 114.000 Bewertungen von OpenTable-Gästen haben ergeben, dass Restaurants mit einer internationalen Küche besonders beliebt sind. Von kleinen Gaststätten bis hin zu großen urbanen Restaurants ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei. In den Top 10 ist von deutscher, griechischer und französischer Küche bis hin zum Steakhaus alles vertreten.

Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren gibt es in diesem Jahr ein Wechsel auf dem ersten Platz. Das Sieger-Restaurant heißt jetzt El Greco und steht am Rande von Augsburg. Seit 1989 serviert es mediterrane Küche mit einer großen Auswahl an Vorspeisen, Fisch und Fleischspezialitäten verschiedener Regionen Griechenlands.

Im Gesamtranking der Städte heißt der Sieger wie im letzten Jahr Hamburg: Gleich zehn der Top 50 Restaurants befinden sich in der Hansestadt, zwei davon sind sogar unter den Top 10. Dicht hinter Hamburg liegt Berlin und ist mit neun Restaurants in den Top 50 vertreten.

Die Top 10 der besten Restaurants in Deutschland sind:

Rang Restaurant Küche Sitz 1 El Greco Griechisch Neusäss 2 Restaurant Christophorus International Stuttgart 3 Storstad Europäisch Regensburg 4 Nobelhart & Schmutzig Regional Berlin 5 Harzer Schnitzelkönig Steakhaus Lautenthal 6 Restaurant Schote Moderne französische Küche Essen 7 Henssler & Henssler Crossover Hamburg 8 Medici Restaurant Frankfurt am Main Mediterran Frankfurt am Main 9 Gut Porz Neue deutsche Küche Ratingen 10 Delta-Bistro Steakhaus Hamburg

Die diesjährigen Top 50 Restaurants wurden aus mehr als 114.000 verifizierten Bewertungen von registrierten OpenTable-Usern ermittelt, die insgesamt über 2.200 Restaurants in ganz Deutschland beurteilten. Alle Restaurants mit einer minimalen Anzahl von qualifizierten Bewertungen wurden hier berücksichtigt und nach ihrer durchschnittlichen Gesamtbewertung innerhalb des letzten Jahres und im Vergleich zu anderen Restaurants in der Region verglichen. Die ersten zehn Plätze sind gerankt. Die Liste der Top 50 ist nach alphabetischer Reihenfolge geordnet und kann hier abgerufen werden.Über OpenTableOpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit mehr als 21 Millionen Gäste monatlich bei ca. 40.000 Restaurants reservieren. Das OpenTable-Netzwerk bringt Gäste und Restaurants zusammen. Es hilft Gästen, den perfekten Tisch zu finden und zu reservieren und bietet Gastronomen die Möglichkeit, ihr Serviceangebot zu personalisieren, so dass die Gäste gerne wiederkommen. In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.200 Restaurants die OpenTable-Technologie und bieten eine Tischreservierung über OpenTable.de und mobile Apps an. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable-Service ist in über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko und Großbritannien und USA.21.12.2016, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

