Studentenwerk Osnabrück: Zertifiziertes Qualitätsmanagement

TÜV-Regionalmanager Frank Grisafi bewertete die Service- und Beratungs-leistungen des Studentenwerks Osnabrückes als „ein ausgezeichnetes und konsequent durchstrukturiertes Managementsystem“.Mit gastronomischen Angeboten, bezahlbarem Wohnraum, finanzieller, sozialer und psychologischer Beratung sowie Kultur- und Förderprogrammen steht das Studentenwerk den 32.000 Studierenden in Osnabrück, Vechta und Lingenals kompetenter Partner zur Seite. Das Unternehmen hat mit seinen 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternein komplexes Managementsystem entwickelt.Geschäftsführerin Dr. Alexandra Kronesieht in der Zertifizierung ein unterstützendes Führungsinstrument, mit dem sich das Unternehmen auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln wird. „So garantieren wir auch im Wandel der Zeit und den daraus erwachsenden Anforderungen unser Service- und Beratungsangebot in hoher Qualität!“Verantwortlich für das Qualitätsmanagement im Studentenwerk ist der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Kobilke.2010 führte er das Gesamtunternehmen zur Erstzertifizierung nach der DIN EN ISO 9001:2008. Dafür wurden in der Projektvorbereitung alle Unternehmensprozesse noch einmal auf den Prüfstand gestellt und optimiert.29.12.2016, SI - Redaktion gv-praxis