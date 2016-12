Coca-Cola Zero: Geschmacklich jetzt noch näher am Original

Verbraucher kaufen immer bewusster ein und achten dabei auch auf den Zucker- und Kaloriengehalt von Lebensmitteln. „Wir bieten bereits seit über 30 Jahren Alternativen ohne Zucker zu unserem Klassiker“, sagt Andreas Johler, Marketing Director von Coca-Cola Deutschland. „Coca-Cola Zero Sugar schmeckt noch mehr wie das Original und soll weitere Konsumenten für eine kalorienfreie Alternative begeistern.“Unter dem Slogan 'Verbesserter Geschmack – null Zucker' begleitet Coca-Cola die Markteinführung des Getränks mit umfangreichen Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Dafür plant der Getränkehersteller vom TV-Spot über Plakatwerbung bis hin zum PoS das höchste Mediainvest der vergangenen zehn Jahre.Auf den Plakaten und im TV-Spot der neuen Kampagne zeigt Coca-Cola verschiedene Situationen, in denen eine Coca-Cola Zero Sugar die perfekte Erfrischung bietet. Eine wesentliche Rolle spielt auch Social Media: Hier arbeitet das Unternehmen mit reichweitenstarken Influencern zusammen.Coca-Cola Zero Sugar gibt es weiterhin in allen gängigen Verpackungen von PET-Einwegpfandflaschen, der Mehrwegkiste, Dosen bis zur Glasflasche.20.12.2016, BS - Redaktion food-service / gv-praxis