Frohe Weihnachten: Newsletter-Ferien bis Anfang Januar 2017

wie in den vergangenen Jahren legen wir über Weihnachten und Neujahr eine Newsletter-Pause ein.Wie gewohnt gibt es ab 6. Januar 2017 wieder täglich aktuelle Top-Meldungen aus der Branche und immer freitags, montags und mittwochs alle Highlights per email.Wir, das gesamte Team von cafe-future.net - gv-praxis, food-service und FoodService Europe & Middle East – danken für Ihre Treue und wünschen all unseren Lesern, Nutzern und Kunden eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen tollen Start in ein spannendes und – cross fingers! - für uns alle erfolgreiches Jahr 2017.Wer Zeit hat, dem empfehlen wir unsere Study Tours zwecks Inspiration und Impressionen fürs nächste Jahr.Und legen Ihnen insbesondere unser E-book des Specials Zukunft tanken! aus der Dezemberausgabe von food-service ans Herz, direkt abrufbar hier – Experten verschiedenster Disziplinen liefern profunde Fakten, Visionen und Guidelines für 2017+.Und damit: Toi, toi, toi für Sie persönlich und Ihre Aufgaben/Ihr Unternehmen im neuen Jahr.21.12.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

