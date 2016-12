Adidas: Sonderpreis für gesunde Ernährung

Der Corporate Health Award (CHA) ist die bekannteste und erfolgreichste Initiative im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Deutschland. Jedes Jahr im November wird die Auszeichnung in mittlerweile 13 Branchenkategorien und mehreren Sonderkategorien vergeben.

Mit Hilfe eines standardisierten Qualifizierungsbogens werden die wesentlichen Qualitätskriterien des Betrieblichen Gesundheitsmanagements abgefragt und durch ein Indexsystem, dem Corporate Health Index, bewertet. Danach analysiert ein hochrangiger Expertenbeirat die Ergebnisse und bestimmt die besten Unternehmen.

Mit dem „Sonderpreis für gesunde Ernährung“ wurde „nicht nur das außergewöhnlich gute und qualitativ hochwertige Ernährungsangebot am Campus, sondern vielmehr die Integration unseres Ernährungskonzepts in die Gesamtstrategie ausgezeichnet“, heißt es bei Adidas: „Gemeinsam mit unserem Caterer Genuss & Harmonie wurde das Ernährungskonzept in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt. So haben wir den Sprung von der reinen Verpflegung hin zur Ernährung geschafft.“



Genuss & Harmonie ist deutschlandweit mit ca. 90 Restaurants und rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Business- und Care-Gastronomie aktiv.



www.corporate-health-award.de

www.die-frischemacher.de

20.12.2016, SI - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 20.12.2016: