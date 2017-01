Dr. Oetker Professional: ‘Mohr im Hemd‘ in Top-Convenience-Qualität

„Die Österreicher sind ihm schon lange verfallen, auch bei uns wird er immer beliebter“, heißt es aus dem Hause Dr. Oetker Professional. Die Rede ist von der Kaffeehausspezialität ‘Mohr im Hemd‘. Jetzt wird Dr. Oetker Professional dafür sorgen, dass er hierzulande noch bekannter wird! Der Spezialist für süße und pikante Qualitätsprodukte im Außer-Haus-Markt will nun auch dafür sorgen, dass die alpenländische ‚schokoladige Sünde‘ im Gugelhupfformat auch hierzulande noch bekannter wird. „Darum gibt es die traditionelle Süßspeise künftig auch in Deutschland in perfekter Convenience-Qualität und ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe gemäß § 9 ZZulV“, heißt es.Dabei verspricht der Hersteller einen geringen Aufwand – bei größtmöglichem Effekt! Denn die Köstlichkeit schmeckt genauso gut wie das österreichische Original: Der Gugelhupf besticht durch seinen wunderbar schokoladig-nussigen Geschmack und seine hochwertige Optik. Er lässt sich ganz klassisch mit Sahne und Schokoladensoße, aber auch mit frischen Früchten oder Vanilleeis verfeinern.In Österreich wird die Süßspeise aus Schokolade, Semmelbröseln, Zucker, Eidotter, Mandeln und Rotwein im Wasserbad gekocht und anschließend mit Schlagobers garniert (daher die Bezeichnung „im Hemd“). Bei Dr. Oetker Professional ist die Zubereitung wesentlich einfacher und dank der Einzelverpackung auch portionsweise möglich.02.01.2017, JPW - Redaktion food-service / gv-praxis