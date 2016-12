München: Neue Weinbar der Zukunft/Grapes

sollen sich Gäste geschmacklich durch Trends, Anbaugebiete und Jahrgänge probieren, ihre Favoriten beim Social Media Voting küren und so die Vielfalt ausgewählter Klassikern bis hin zu Konzeptweinen entdecken. „Die Weinbranche ist derzeit einer der spannendsten Bereiche und sprudelt nur so vor Ideen“, schwärmt Rudi Kull. „Im Grapes lassen wir diese Energie auch in München frei und schaffen eine Plattform für moderne Qualitätsweine.“Stefan Grabler (24) und Markus Hirschler (26) moderieren als Betriebsleiter die Entdeckungsreise jedes einzelnen Bar-Besuchers – ob anspruchsvoller Wein-Scout, gesetzter Gelegenheits-Genießer oder experimentierfreudiger Neueinsteiger. „Für uns ist moderne Weinkultur vor allem auch eine vernetzte Kultur“, sind sich Grabler und Hirschler einig. Deshalb organisieren sie gemeinsame Degustationen internationaler Top-Winzer und Sommeliers mit den Gästen. Oder sie stellen sich mit ihrer Weinauswahl ‘Big Bottle Battle‘ regelmäßig der Gast-Bewertung in den sozialen Netzwerken. Wer lieber offline und unter Menschen sein möchte, kommt täglich ab 17.30 Uhr zum frühabendlichen ‘Bubble-Up‘, der modernen Interpretation des Aperitivo mit Winzer-Champagner, begleitet von leichten Food-Offerten.serviert das Küchenteam um Küchendirektor Alexander Hausherr (38) hochwertige Spezialitäten aus regionalen Manufakturen und ausgewählte Gerichte à la carte. Hierzu schenken Grabler und Hirschler auf Wunsch auch mal einen unkomplizierten Tropfen ein; noch lieber überraschen sie jedoch mit Newcomer-Weinen aufstrebender junger Winzer, unkonventionellen Reben oder seltenen Raritäten. Diese vermitteln sie den Gästen sehr persönlich beim ‘Grapes Vertical Tasting‘, einer Geschmacksreise z.B. durch Weine gleicher Jahrgänge aus unterschiedlichen Ländern. Ihre exklusivste Auswahl findet sich übrigens auf der speziellen ‘Limited Edition‘-Karte. Übrigens: Im Dezember 2016 werden die Flaschen im Grapes zu 3,90 € pro Glas ausgeschenkt.2015 erwirtschaftete die Kull & Weinzierl Gastronomie mit acht Outlets über 23 Mio. € Umsatz und stand an 104. Position (ante portas-Liste 101-158) des Top-100-Branchenrankings von food-service.20.12.2016, JPW - Redaktion food-service

