Lotao: Reisprotein für den veganen Frühstückstisch

Reisprotein: der heimliche Star unter den pflanzlichen Proteinen

Drei Sorten, die es in sich haben: Lotao Twist Perfectioner Red Berry, Schoko-Kokos und Goji-Chia

Denn für die Frühstücksmischungen wird hochwertiges Reisprotein mit exotischen Beeren, Kokos, archaischem Getreide oder Kakao angereichert. So entstehen drei charaktervolle Perfectioner, die in Symbiose mit dem klassischen ernährungsbewussten Frühstück ihre hochwertigen Eigenschaften entfalten. Gesüßt wird natürlich mit Kokosblütenzucker von Lotao.Dass das Reiskorn nicht nur Stärke enthält sondern auch einen Proteinanteil, ist nicht allen Reisfans bekannt. “Sportler und ernährungsbewusste Menschen kennen die kraftvolle Seite des Reiskorns schon längst”, erklärt Stefan Fak, Risolier und Gründer von Lotao. “Veganer Lebensstil, Glutenintoleranz oder einfach eine wertvolle Nahrungsergänzung – das sind die Themen, die Reisprotein abdeckt”, so der Reisspezialist weiter.Für Lotao Twist werden nur Reisproteine ausgewählter Bio-Reissorten verwendet. “Unsere Perfectioner sind eine geschmacklich ausgewogene Mischung von fruchtigen Pulvern, Gewürzen und Granulaten. Sie liefern daher wirklich einen Kick, weil sie z.B. den Joghurt nicht nur geschmacklich aufwerten sondern ihn mitunter „crispy“ erscheinen lassen. Damit sind sie auf dem europäischen Markt einmalig”, ergänzt Fak.Für abwechslungsreiche Frühstücksvariationen hat Lotao drei Sorten Perfectioner auf Basis des wertvollen Reisproteins entwickelt: Der Red Berry Perfectioner inszeniert einen spannenden Mix mit Aronia- und Maquibeeren. Gepaart mit dem Aroma der heimischen Himbeere und Erdbeere und knusprigem vorgekeimten Braunreisschrot ist diese Mischung ein wahrer Booster für Joghurt, Porridge oder Müsli.Der Schoko-Kokos-Perfectioner bringt das Gold der Inkas, die Lucuma-Frucht, mit Kakaonibs, Erdmandel und Kokos in Kontakt. Die Lucuma war ein Heilmittel der Menschen in den Anden und galt als Fruchtbarkeitssymbol. Tatsächlich enthält die nährstoffreiche Frucht Eisen, Beta-Carotin und Vitamin B. Auch Hagebutte, Banane und Buchweizen bereichern diese nussig herbe Mischung. Eingerührt in Joghurt, Porrigdes oder Müslis entfaltet diese Mischung ihre schokoladige Seite und vertreibt das Grau aus dem Morgen.Der Goji-Chia-Perfectioner baut auf den Star der chinesischen Medizin, die Goji-Beere. Mit Sanddorn, Blütenpollen, Chiasamen verwandelt der Perfectioner Joghurt, Müsli oder Porridge in eine charaktervolle Frühstückspezialität. Hirse, Mango und Zitronengras sind weitere Zutaten dieser aufregenden Komposition. Auch süßen Cremes und Desserts gibt der Perfectioner einen spannenden Twist: Umkompliziert, vegan und glutenfrei.Die drei Lotao Twist Variationen sind ab Februar 2017 in der 100-g-Verpackung im ausgewählten Handel oder über den Lotao-Onlineshop erhältlich.09.01.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis