Buchtipp: Läden 2016

Die Beispiele sollen mit zahlreichen Illustrationen inspirieren und Lust auf Ladengestaltung machen.Neu ist in diesem Jahr der Schwerpunkt ‘Licht‘. Präsentiert wird der State of the Art hinsichtlich Lichtplanung – auf zwölf Seiten, inklusive Interview mit Helmut Blien, Geschäftsführer diverser Lichtfestivals wie der Luminale in Frankfurt am Main.Unter anderem stellt 'Läden 2016' vor: Tigha/Köln, Maison Kitsuné/Tokio, A.P.C./Brüssel, Denham/Hamburg, Eytys/Stockholm, 43einhalb/Frankfurt.Läden 2016, 168 Seiten, Hardcover, Deutscher Fachverlag GmbH, ISBN 9783866413184, 98 €20.12.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

