20. März 2017: Deutscher Kongress wieder mit Top-Programm

Wie tickt der Gast von morgen in einer digitalisierten und globalisierten Welt

Trends im Markt – Einkauf – Angebot

Wie Social Media die Branchenlandschaft verändert und was wir jetzt tun sollten

Präsentation der Preisträger „Beste GV-Aktion des Jahres“

Wie wir unseren Gästen neue Menüideen schmackhaft machen können

Begeisterung als die treibende Kraft in Wirtschaft und Gesellschaft

Das Motto der Traditionsveranstaltung, die wieder von Burkart Schmid (gv-praxis) moderiert wird, lautet: „Wie is(s)t morgen - Lernstoff & Handlungsräume / Erfolgsfaktoren für die Praxis". Bei der erfolgreichsten Veranstaltung für Gemeinschaftsgastronomie, sie gibt es seit über vier Dekaden, treten fünf Experten auf. Die Veranstaltung ist der alljährliche Pflichttermin für Führungskräfte aus dem GV- und Catering-Business mit einem Themenspektrum rund um aktuelle Kundenbedürfnisse und Marktentwicklungen.Hier die Programmpunkte:09.30 Uhr Begrüßung und Einführung durch Bernd Aufderheide, Geschäftsführer Hamburg Messe,Referentin: Corinna Mühlhausen, Trendcoach, HamburgReferent: Burkart Schmid, Chefredakteur gv-praxis, Frankfurt am MainReferent: Kurt Frehe, Geschäftsführer und Gründer Chefs Community, HamburgModeration: Burkart SchmidReferent: Björn Moschinski, Vegankoch und Autor, BerlinReferent: Otmar Kastner, Wirtschaftskabarettist, Universitätslektor an der Wirtschaftsuniversität Wien, Raabs an der Thaya (A)Der Kongress ist unverzichtbare Plattform für Führungskräfte in Business, Care & Education.Anmeldung: www.internorga.com/kongresse/gv-kongress/ Schon jetzt für den Terminkalender die weiteren Termine in 2017 mit dem Gütesiegel powered by gv-praxis21.12.2016, Smi - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 21.12.2016: