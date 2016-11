Winterhalter: Mehr Sicherheit und Effizienz in der Spülküche

Connected Wash steht für die per LAN oder W-LAN vernetzte Spülmaschine, die in Echtzeit Maschinendaten an einen Server sendet. Mittels Computer, Tablet oder Smartphone haben Winterhalter Kunden Zugriff auf die Connected Wash App. Diese bietet einen schnellen Überblick über den Status und alle wichtige Daten der Maschinenrund um die Uhr und von überall auf der Welt.Ab sofort ist Connected Wash für die Untertischmaschinen der UC-Serie erhältlich. In 2017 folgen dann die Gerätespülmaschinen der UF-Serie und die Durchschubspülmaschinen der PT-Serie. Für Kunden, die bis März 2017 bestellen, entfällt im ersten Jahr die monatliche Nutzungsgebühr von 5,80 Euro.25.11.2016, SI - Redaktion food-service / gv-praxis