SV Group: Kulinarisches Aktionsjahr 2017

Mit einer Neuauflage des gesunden und leichten Menüangebotes „liveEasy“ startet die Aktionsreihe ins neue Jahr. Der Februar greift das Thema „Heimisches Superfood“ auf und zeigt, dass das vitminreiche Powerfood nicht immer aus exotischen Ländern stammen muss. Serviert werden lokale Alternativen, die voller gesunder Inhaltsstoffe stecken: Zum Beispiel Grünkohl, Rote Bete und Spinat.Unter dem Motto „Taste the World of SV“ werden im März die Lieblingsrezepte der SV Mitarbeitenden präsentiert. Im Zuge eines internen Wettbewerbs haben diese ihre Lieblingsrezepte eingereicht. Die Originellsten wurden für die Aktion ausgewählt. Für die restlichen Monaten des Jahres 2017 hat SV Deutschland weitere Highlights in petto.Die SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich ist eine Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit dem Kerngeschäft Gemeinschaftsgastronomie. Die deutsche Tochter in Langenfeld im Rheinland beschäftigt als siebtgrößtes Catering-Unternehmen des Landes rund 1.600 Mitarbeitende.24.11.2016, SI - Redaktion gv-praxis

