Europa: Costa Coffee zur besten Kaffeebar-Kette gekürt

Best Coffee Chain – Nordic Region: Joe & The Juice

Best Coffee Chain – Western Europe: Starbucks

Best Coffee Chain – Southern Europe: Coffee Island

Best Coffee Chain – Central/Eastern Europe: Costa Coffee

Best Coffee Chain – UK & IE: Harris + Hoole

Best Independent Coffee Shop – Europe: Colonna and Small’s

Best Coffee Roaster – Europe: Union Hand-Roasted Coffee

Best Equipment Supplier – Europe: La Marzocco

Best Food & Non-Coffee Supplier – Europe: Beyond the Bean

Most Ethical Brand – Europe: Starbucks

Outstanding Contribution to the European Coffee Industry: Gwilym Davies/Prufrock Coffee, Willem Huisman/Brita, Dritan Alsela/Barista

Employer’s Choice Award: Gayan Munaweera/UCC Coffee UK & IE

Lifetime Achievement Award: Agostino Luggeri und Enzo Frangiamore/Mulmar

Weiteres Wachstum der Kaffeebar-Ketten sowie ein weiteres Voranschreiten der 3rd-Wave-Coffeeshops

Transparenz und eine neue Generation an Konsumenten

Iced Beverages und Spezialitäten-Tees

Technologische Revolution und eine wachsende Urbanisation

Premiumisierung des Segments ‘Kaffee zu Hause‘

Aufstieg der professionellen Baristi

Weitere Awards:Im Vorfeld des Gala-Abends trafen Industrieanbieter und Kaffeebar-Verantwortliche beim Event ‘Meet the Buyers‘ aufeinander. Am Folgetag lud Allegra zum European Coffee Symposium. Jeffrey Young, Managing Director, Allegra Strategies, präsentierte unter anderem in seinem Auftaktvortrag Daten, Entwicklungen und Trends. Aktuell gibt es europaweit 21.143 Units von Kaffeebar-Marken, das Potenzial bis 2020 schätzt er auf 28.000.Zu den Megatrends zählt Young:Zudem berichtete Young von der eintreffenden fünften Welle des Kaffee-Business, nachdem seiner Meinung nach die vierte Welle mit dem wissenschaftlichen Ansatz bereits mit allen vorangegangenen Wellen in der Breite angelangt ist. Die 5th Wave zeichnet aus: Pragmatismus – es geht ums Business, qualitativ hochwertige Boutiquen mit nachhaltigen und profitablen Marken, ein fortgeschrittenes Geschäftsmodell, das Handwerklichkeit liefert. “It’s cool to be successful!”, stellt Young fest.Ebenfalls auf der Bühne waren mitunter Vertreter von Starbucks (Amrest) und Costa Coffee. Auch ein Kaffeebar-Betreiber der dritten Welle referierte: Tibor Varady, Eigentümer der Espresso Embassy, Budapest.Das nächste Symposium findet im November 2017 in Warschau statt.24.11.2016, IR - Redaktion food-service

