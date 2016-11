Auszeichnung: Familienfreundliche Arbeitgeber im Gastgewerbe

das Familotel Ebbinghof aus Schmallenberg

der Landgasthof Rössle aus Stimpfach-Rechenberg

das Ringhotel Birke aus Kiel

die Hamburger Block Gruppe

die Münchner Käfer-Gruppe

die Seetelhotels von der Ostseeinsel Usedom

„Attraktive Arbeitsbedingungen spielen im Wettbewerb um die Fach- und Nachwuchskräfte eine immer größere Rolle. Es ist deshalb richtig und wichtig, besonders familienfreundliche Arbeitgeber zu würdigen. Sie zeigen, wie beides - Beruf und Familie - im Gastgewerbe funktionieren“, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. DIHK-Präsident Eric Schweitzer: „Bei den ausgezeichneten Unternehmen ist Familienfreundlichkeit selbstverständlich."In der Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ wurden geehrt:In der Kategorie „Große Unternehmen“ ging die Auszeichnung an:Einen Sonderpreis vergab die Jury an das Kunstcafé EinBlick in Kaarst (NWR) für sein beachtenswertes Arbeitsprojekt für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.Der DEHOGA Bundesverband und der DIHK stellten zudem die Broschürevor. Die Publikation präsentiert die Konzepte und Maßnahmen der ausgezeichneten sowie weiterer Unternehmen im Detail. Zudem enthält die Broschüre verschiedene Praxistipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für eine familienbewusste Personalpolitik in ihrem Unternehmen einsetzen.Die Broschüre steht auf den Homepages der Verbände zumbereit und kann auch als Druckexemplar bestellt werden:Download: Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ Bestellung unter: Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“, per E-Mail: netzwerkbuero@dihk.de 24.11.2016, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis