Food & Life in München: Deutsche Kaffee-Meisterschaften & mehr

Auf der Barista-Bühne in Halle C3 (Stand 167/169) treten insgesamt 67 Kandidaten in fünf Disziplinen - von Milchschaum-Motiven über Brühkaffee bis zu Kreationen mit Alkohol - live vor den Augen des Publikums und der internationalen Fachjury des SCAE gegeneinander an.Die Sieger dürfen Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Budapest und Seoul 2017 vertreten.Auch darüber hinaus gibt es auf der Food & Life einiges zu erleben, zu riechen und zu schmecken. Auf "Bayerns größtem Food-Markt" stellen bis zum 27. November fünf Tage lang mehr als 250 Aussteller ihre kulinarischen Highlights vor, informieren über deren Herkunft und Verarbeitung und laden zu Verkostungen ein.Darunter innovative Erzeuger wie die Macher des Start-up-Unternehmens Grillido mit ihrer Wurst 2.0 – bestehend aus hochwertigem, magerem Fleisch und außergewöhnlichen Zutaten wie Spinat, Feta, Curry oder Erdnüssen. Die beiden Partner (beide stammen aus schwäbischen Metzgerfamilien) haben die Wurst 2.0 in 30 Geschmacksrichtungen entwickelt und sind dafür unter anderem bereits mit dem Förderpreis der Deutschen Fleischwirtschaft ausgezeichnet wurden.Neu auf der Food & Life ist in diesem Jahr der Spirituosen-Markt, wo das Angebot rund um Gin, Wodka, Whisky und Edelbrände gebündelt wird. Vertreten sind dort Bayerns beste Edelbrenner.Die Food & Life ist seit 2004 Treffpunkt für Feinschmecker aus Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Italien.23.11.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

