Rational: Neue serienmäßige Funktionen am Self Cooking Center

Das bislang optional erhältliche Leistungsmerkmal ist künftig ohne Mehrkosten im Lieferumfang aller Tischgerätegrößen enthalten.Dank der Funktion iLevelControl können unterschiedliche Speisen gleichzeitig in einem Garraum zubereitet werden. Welche Speisen zusammen gegart werden können, zeigt das bedienerfreundliche Display an. Neu am Gerät ist die Funktion Einschubsignalisierung. Mit einem blinkenden Licht wird dem Küchenpersonal, ohne störende Nebengeräusche, angezeigt, welcher Einschub beschickt oder entnommen werden soll. So kann der Mitarbeiter, im Vorbeigehen, den richtigen Einschub mit den fertigen Speisen entnehmen.„Mit dem neuen Self CookingCenter werden Mischbeschickungen im hektischen À-la-carte Betrieb zum Kinderspiel“, sagt Oliver Frosch, Geschäftsführer der Rational Großküchentechnik GmbH.22.11.2016, SI - Redaktion food-service / gv-praxis