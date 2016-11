Berlin: Guido Zöllick ist neuer Präsident des Dehoga Bundesverbandes

Gegenkandidat war Gereon Haumann (50), Dehoga-Präsident in Rheinland-Pfalz. Zöllick ist nun für die Amtszeit von vier Jahren Chef des Branchenverbandes mit mehr als 60.000 Mitgliedern. Er tritt die Nachfolge von Ernst Fischer (72) an, der das Amt 15 Jahre innehatte und nun nicht mehr zur Verfügung stand.Zöllick kennt die Branche von der Pike auf. Der ausgebildete Restaurantfachmann ist nach verschiedenen Karriereschritten in der Hotellerie seit 2007 General Manager und Geschäftsführer des 'Hotel Neptun' in Warnemünde.Im Lauf des Tages hat der Dehoga auch sein Präsidium neu gewählt. Wie bereits bekannt wurde, ist Fritz Engelhardt, Dehoga-Vorsitzender Baden-Württemberg, zum stellvertretenden Präsidenten gewählt worden. Schatzmeister wurde Bernd Niemeier, Präsident Dehoga NRW.21.11.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

