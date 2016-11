Selgros: Frische-Paradies in Leipzig

Neben einem Bistro, das künftig auch als Location für Koch-Events dienen soll, verfügt das integrierte Frische-Paradies in Leipzig über eine sieen Meter lange Frischfischtheke mit Fischen und Meeresfrüchten aus aller Welt. Der 700 Quadratmeter große Bereich ist mit einem separaten Eingang versehen, da im Frische-Paradies – anders als Bei Selgros – auch Verbraucher ohne Gewerbeschein einkaufen dürfen.Ab 8. Dezember präsentiert sich der 8.800 Quadratmeter große Markt in Leipzig in modernem Ambiente. Dazu gehört beispielsweise eine verglaste Obst- und Gemüsehalle mit zwei unterschiedlichen Temperaturzonen. Glasscheiben in der Fachmetzgerei erlauben den Kunden nun freien Blick in den Verarbeitungsbereich. Neu gestaltet wurde auch die Nonfood-Abteilung, die einen zusätzlichen Gastro-Markt enthält, mit einer großen Auswahl an Küchenequipment für die gastronomische Profiküche. Der Kassenbereich wurde mit SB-Kassen ausgestattet, an denen die Kunden ihre Einkäufe selbst erfassen können.23.11.2016, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

