Dr. Oetker: Schickt Food-Truck mit Pizzaburgern auf die StraÃŸe

Dr. Oetker: Schickt Food-Truck mit Pizzaburgern auf die Stra├če

Die geplanten Standorte und spannende Infos rund um den Pizzaburger Food-Truck gibt es regelm├Ą├čig auf der Facebook-Seite www.facebook.com/PizzaburgerFoodTruck Der Pizzaburger wird in vier veredelten Varianten ├╝ber die Theke gehen ÔÇô nachbelegt mit frischen Zutaten. Mit einer Auflage aus Birne und Camembert will Dr. Oetker den Anspr├╝chen der Foodies gerecht werden.Wer es farbenfroh mag, greift zum Avo OÔÇÖMole Burger, der mit gr├╝nem Avocado-Salat und roter Paprika ├╝berzeugt.Eher bodenst├Ąndige Genie├čer sind mit dem iBurger gut bedient. Das Spiegelei verleiht dieser Variante seinen Namen, dazu gibt dazu gibt es selbstgemachten Krautsalat mit Roter Bete und M├Âhren.Der Ol├á Nacho Burger komplettiert die Speisekarte mit Rucola, Rucola-Pesto, Tomaten und Nachos.F├╝r alle, die auf den Geschmack gekommen sind, liegen die passenden Rezepthefte bereit. So k├Ânnen die Kreationen direkt nachgemacht werden. Grundlage f├╝r alle Rezepte ist der handels├╝bliche Pizzaburger Salami von Dr. Oetker, der bereits seit September 2013 in den Tiefk├╝hltruhen erh├Ąltlich ist.Zwei Durchlauf├Âfen, die mehr als 100 Pizzaburger in der Stunde aufbacken k├Ânnen, haben in dem Fahrzeug Platz gefunden, genauso wie zwei Tief-k├╝hlschr├Ąnke und drei K├╝hlschr├Ąnke. Mit zweik├Âpfiger Besatzung zieht der Wagen von Standort zu Standort.21.11.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

