Jarritos: Limonade und Cola aus Mexiko

Die Geschichte des Getränkeproduzenten reicht zurück bis ins Jahr 1950. Damals erfand Don Francisco ‘El Güero‘ Hill in Mexico City die Marke Jarritos und traf damit offenbar den Nerv der Zeit. Bereits zehn Jahre später waren die fruchtigen Sodas und die ‘Mexican Cola‘ nahezu im ganzen Land verfügbar und damit der am meisten verkaufte Softdrink des Landes – noch vor der Konkurrenz aus den USA.Neben auch hierzulande geläufigen Geschmacksrichtungen wie Limette, Mandarine und Grapefruit gehören auch Mango, Ananas und Guave zum Portfolio.Die Sodas werden ausschließlich mit natürlichem Rohrzucker gesüßt und nicht mit dem in den USA und Mexico sonst üblichen Maissirup. Die Aromen stammen ausnahmslos aus natürlichen Früchten, die hauptsächlich in Mexiko angebaut und geerntet werden.In den 80er Jahren startete man erstmals den Export auf Märkte außerhalb Mexikos. Standen zuerst die USA und Kanada im Fokus, wird Jarritos heute in die ganze Welt exportiert: Von Australien über den asiatischen und arabischen Raum bis hin nach Europa. Hier gehören bisher England und Frankreich zu den wichtigsten Exportländern, man will mit Deutschland und Österreich einen neuen, großen Markt erobern.„Derzeit verlassen rund 3.000 Flaschen pro Minute unser Abfüllanlagen in Mexiko, wir haben aber noch ausreichend Kapazitäten, um auch den vielversprechenden deutschen und österreichischen Markt flächendeckend zu beliefern“, sagt Raymundo Gomez, der sich um die weltweite Expansion der Marke Jarritos kümmert. „Gerade die mexikanischen Restaurants freuen sich über die Möglichkeit, jetzt auch mexikanische Softdrinks anbieten zu können“21.11.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

