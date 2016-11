OpenTable: Aktualisierte App für mehr kulinarische Erlebnisse

Durch einfaches Tippen auf die neue Rubrik ‘Entdecken‘ eröffnen sich Reisenden und Einheimischen nun noch mehr Optionen. Untergliedert wird die Rubrik in folgende Kategorien:• Stadtteile – Restaurants nach Stadtteilen sortiert• Küchen – Restaurants nach angebotenen Küchen sortiert• Besonderheiten – Restaurants für jeden Anlass• Jetzt in meiner Nähe – Restaurants in der Nähe mit sofortiger Verfügbarkeit• Abendessen heute – Restaurants die auch am Abend Speisen anbieten„Egal, ob man hungrig durch eine neue Stadt zieht, oder sich spontan irgendwo in der Nähe verabreden möchte – OpenTable ist der Restaurant-Concierge in der Hosentasche”, so Daniel Simon, OpenTable Country Manager.OpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist der weltweit führende Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit eigenen Angaben zufolge mehr als 21 Mio. Gäste monatlich bei ca. 40.000 Restaurants reservieren.In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.200 Restaurants die Technologie. Mit dem Service können Gäste nach freien Tischen in Restaurants suchen, Restaurants anhand geprüfter Bewertungen, Speisekarten und anderen hilfreichen Informationen auswählen und einen Tisch reservieren.21.11.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

