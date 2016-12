16. März 2017: Top-Redner beim 36. Int. Foodservice-Forum / Internorga

2016: Facts & Figures der Top 100 Gastro-Player national

Macher, Marken, Märkte

Trends & Treiber, Lernstoff für 2017+

1/2016: Domino’s 'downunder' erwirbt Joey’s Pizza. Re-Branding!

5/2016: AmRest Polen kauft Starbucks Deutschland. East goes West!

Expansionsperspektiven 2020: der Weg zum Ziel

foodora: Deutsche Start up-Firma revolutioniert den Delivery-Markt

Neue Spielregeln in dynamischem Wertschöpfungsnetzwerk

Wie funktioniert Win-win für Restaurant, Lieferdienst und Kunde?

The new economic landscape

Being shaped by women and cities

The role of restaurants in future societies

Neni by 25hours: World Cuisine als Fullservice-Erlebnisformel

Kulinarik & Konzept. Systematisierung mit Seele

casualfood: Foodservice für mobile Menschen

'Look. Learn. Think. Create. Do.' – der Prozess für neue Erfolgsformate

Was wir ohne Worte sagen – worauf’s in Dienstleistungsbranchen ankommt

Körpersprache unter der Lupe – welche Gesten sind von Vorteil?

Das nächste Internationale Foodservice-Forum in Hamburg am 16. März 2017, also am Vortag der Internorga (17. – 21. März 2017), präsentiert einmal mehr zeitgeistige Zukunftsthemen in maximaler Dichte. Also volle Konzentration auf die Profi-Gastronomie in Mitteleuropa und ihre mittelfristigen Perspektiven. Unternehmerisch, kulinarisch und mental. Wie in vielen Vorjahren ein hoch spannender Mix aus Initiativen & Innovationen, Sortimenten & Strategien. Attraktive Frühbucher-Rabatte. Erstmals findet der Event nicht im CCH Hamburg (Generalsanierung), sondern im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg statt.Hier das komplette Programm als PDF Bernd Aufderheide, Hamburg Messe, und Gretel Weiß sprechen für die Veranstalter.Referentin: Gretel Weiß, food-service, Frankfurt a.M.Don Meij, Domino’s Pizza Australien, BrisbaneHenry McGovern, AmRest, BreslauReferenten: Julian Dames und Emanuel Pallua, foodora, BerlinReferent: Prof. Dr. Kjell A. Nordström, StockholmZwei junge Geschäftsmodelle on StageReferenten: Haya Molcho und Christoph Hoffmann, 25hours, Wien/HamburgReferent: Stefan Weber, casualfood, Frankfurt a.M.Referent: Stefan Verra, Körpersprache-Experte, MünchenAxel Weber, Axel Weber & Partner, Bochum, und Gretel Weiß, food-service, Frankfurt a.M.(Programmänderungen vorbehalten!)Die Veranstaltung am Vortag der Internorga geht morgens um 10.00 Uhr los und endet am Spätnachmittag gegen 18.00 Uhr. Haupt-Kongresssprache ist Deutsch, Simultanübersetzung ins Englische – und umgekehrt.Wie in vielen Vorjahren, eine F&B-Mall auf über 1.000 qm Fläche, wo gastronomische Zulieferer informieren und sich in der Pausenversorgung engagieren.Das Internationale Foodservice-Forum in Hamburg versteht sich als größte Veranstaltung der Profi-Gastronomie auf dem Kontinent. Erwartet werden rund 2.000 Zuhörer – hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum.Die Veranstaltung richtet sich an und gilt als unverzichtbar für: Inhaber, Franchisenehmer, Führungskräfte und F&B-Manager im kompletten Spektrum zwischen Quickservice und Fine Dining – inklusive Metzgerei- und Bäckerei-Filialketten, Tankstellenshops und Eventcatering. Außerdem: Manager der Food- und Getränkeindustrie, Technik-Hersteller sowie Marketing-Fachleute und Unternehmensberater.Gemeinsame Veranstalter sind die Hamburg Messe und Congress GmbH sowie die Wirtschaftsfachzeitschriften food-service und Foodservice Europe & Middle East(dfv Mediengruppe).Kosten/Anmeldung:Attraktive Frühbucherpreise bis 26.02.2017.Es gilt: 1. und 2. Person eines Unternehmens je 525 €, 3. und jede weitere Person je 270 €.Spätbucher ab 27.02.2017: je 545 €/je 280 €.Studenten (Ausweis erforderlich) kosten je 280 €.Anmeldung über:21.12.2016, GW - Redaktion food-service

