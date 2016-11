Debic: Sahne-Topping auf Waffeln oder Kakao

Aufgrund der exzellenten Produkteigenschaften wie bestem Sahnegeschmack, attraktiver Wirtschaftlichkeit, hoher Volumen-Zunahme und hoher Standfestig-keit sind die Sprühsahnen sehr beliebt. Des Weiteren bestechen die Debic Profi-Sprühsahnen durch einfache und hygienisch sichere Anwendung bis zum MHD - auch in geöffnetem Zustand; es gibt kaum gleichwertige Produkte mit diesen Attributen.Mit einem Marktanteil von 65 Prozent stehen die Sahnen für bewährte Qualität. Da ein geschlossenes System vorliegt – der Behälter steht unter Druck, was Keime ausschließt – sind die Sahnen auch bei längeren Standzeiten und außerhalb der Kühlung äußerst sicher. Durch ihren einzigartigen Sprühkopf lassen sich Waffeln, Kakao und Co. mit einer präzisen Sahnehaube garnieren. www.debic.com 24.11.2016, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis