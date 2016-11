Buchtipp: Wood Food â€“ Kochen mit Holz, Feuer, Rauch, Teer und Kohle

Buchtipp: Wood Food ‚Äď Kochen mit Holz, Feuer, Rauch, Teer und Kohle

¬†Wood Food erkl√§rt anhand von Grundtechniken wo das Potenzial von Holz in seinen vielseitigen Erscheinungsformen liegt und illustriert mit exemplarischen Rezepten einen zeitgen√∂ssischen Umgang mit Holz in der K√ľche.¬†Dabei wird spezifisch auf die Themen Holzaroma, Rauch, Feuer, Teer und Kohle eingegangen. Mit Rezepten zu allen Techniken und einem Exkurs in die Geschichte der vielseitigen Verwendung von Holz in der K√ľche.¬†Der Autor Valentin Diem gr√ľndete 2011 das Catering-Unternehmen Vale-Fritz. Seitdem wurden zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Kultur der Kulinarik durchgef√ľhrt sowie mehrere erfolgreiche tempor√§re Restaurants in Z√ľrich betrieben. Als Koch besch√§ftigt er sich seit Jahren mit Naturaromen und dem Spannungsfeld der lokalen Exotik.Wood Food ‚Äď Kochen mit Holz, Feuer, Rauch, Teer und Kohle. 264 Seiten, Einband: Leinen, ISBN: 978-3-03800-901-6, 42,00 ‚ā¨¬†¬†¬†23.11.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

